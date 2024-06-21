Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча прошла в Дюссельдорфе.

В составе украинской команды голы забили Николай Шапаренко (54-я минута) и Роман Яремчук (80). У словацкой сборной отличился Иван Шранц (17).

Сборная Украины благодаря победе поднялась на второе место группы E, команда набрала 3 очка. Столько же у словаков, которые теперь занимают третье место, и у сборной Румынии, возглавляющей группу. На последнем месте располагается команда Бельгии (0 очков), которая проведет матч второго тура со сборной Румынии 22 июня. Сборная Украины в заключительном туре сыграет с бельгийцами 26 июня, словаки в этот же день встретятся с командой Румынии.