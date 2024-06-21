Сборная Австрии со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

В составе победителей голы забили Гернот Траунер (9-я минута), Кристоф Баумгартнер (66) и Марко Арнаутович (78, с пенальти). У польской сборной отличился Кшиштоф Пёнтек (30).

Сборная Австрии одержала первую победу на турнире и набрала 3 очка, команда занимает третье место в группе D. Сборная Польши потерпела второе поражение подряд и идет на последнем, четвертом месте без набранных очков. Также в группе D выступают сборные Нидерландов и Франции (по 3 очка), которые проведут очный матч позднее 21 июня. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.



Сборная Австрии в заключительном туре сыграет с нидерландцами, команда Польши встретится с французами. Обе встречи пройдут 25 июня.