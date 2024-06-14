Сборная Германии со счетом 5:1 обыграла команду Шотландии в стартовом матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене.

Забитыми мячами отметились Флориан Вирц (10-я минута), Джамал Мусиала (19), Кай Хаверц (45+1, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68) и Эмре Джан (90+3). На 87-й минуте защитник сборной Германии Антонио Рюдигер отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте прямую красную карточку за грубый фол в штрафной площади получил игрок шотландской сборной Райан Потреус.

Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Встреча первого тура между швейцарцами и венграми состоится 15 июня. Немцы во втором туре встретятся с венграми, шотландцы сыграют со швейцарцами. Встречи пройдут 19 июня.