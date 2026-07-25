Сборная Армении по греко-римской борьбе до 17-и лет прибыла в Баку, сообщает пресс-служба Федерации борьбы Армении (ФБА).

Команда Армении примет участие в чемпионате мира до 17-и лет, который пройдет в Баку.

Армению представят: Вазген Варданян (45 кг), Арарат Аветисян (48 кг), Геворг Арутюнян (51 кг), Гегам Егиазарян (55 кг), Артуш Петросян (60 кг), Вазген Мнацаканян (65 кг), Джанес Назарян (71 кг), Ваге Овеян (80 кг), Алексан Шалджян (92 кг) и Хачик Хачатрян (110 кг).

Чемпионат мира стартует 27-го июля. Жеребьевка состоится 26-го июля.