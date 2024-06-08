Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Мамедов вышел в финал рейтингового турнира, проходящего в столице Венгрии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в полуфинале спортсмен, выступающий в весовой категории 63 кг, бросил вызов иранцу Мейсаму Далхани. Право принять участие финале он завоевал, одолев соперника со счетом 10:1.

В поединке за золотую медаль он встретится с молдавским спортсменом Виктором Кобану.

Другой представитель Азербайджана – Бека Канделаки (130 килограммов) – завершил свою первую встречу поражением.

В первый день соревнований азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 килограммов) завоевал серебряную медаль, а Гаджи Алиев (65 килограммов) получил бронзу.

В рейтинговом турнире, который будет проходить в Будапеште до 9 июня, выступают 14 членов национальной сборной.