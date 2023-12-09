Греция решила активизировать отношения с Турцией и поддержать ее усилия по вступлению в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Афинах.

«Мы будем поддерживать Турцию в процессе ее вступления в ЕС. Мы только что подписали декларацию о добрососедстве», – сказал Мицотакис.

Он добавил, что будет восстановлено 7-дневное безвизовое посещение для граждан Турции 10 островов в Эгейском море.

«Я считаю, что мы подошли к концу напряженных отношений. Две сопредельные страны должны действовать совместно. Мы должны создать прекрасное будущее» – добавил Мицотакис.

Премьер-министр Греции заявил также, что следующим шагом в двусторонних отношениях может стать делимитация континентального шельфа и исключительных экономических зон, сообщает портал Greek City Times.

Что происходит? Можно ли назвать это позитивным прорывом, выходом из затянувшихся напряженных отношений? Есть ли шансы, что это добрососедство станет долговременным и надежным?

Своей оценкой этих действий недавних антагонистов поделились с # иностранные аналитики.

Турецкий политолог, кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре полагает, что есть все основания предполагать — этот визит является переломным и в каком-то смысле гарантирует добрососедские отношения в обозримом будущем.

«Потому что конфликтность внутри НАТО не выгодна ни членам организации, ни Европе в целом. И так проблем хватает.

Эрдоган в новый период своего правления выбрал курс на улучшение отношений со всеми соседями и в том числе с Западом в целом.

Последние события на Ближнем Востоке этому отчасти помешали, но, видимо, Анкара намерена показать, что она от своего нового курса во внешней политике, даже из-за такой серьезной причины как конфликт между Израилем и Палестиной, отказаться не собирается.

Маршрут израильской газовой трубы в Европу в будущем в любом случае встанет на повестку дня. Как известно, Израиль по этому поводу сначала вел переговоры с Грецией, а потом и с Турцией тоже.

И, видимо, теперь два соседа решили, что и данный вопрос, и все другие вопросы, связанные с распределением сфер влияния в общих зонах интересов, лучше решить сообща.

Тем более что выборы уже позади.

Это тоже важно, так как не секрет, что греко-турецкое напряжение и в целом подобные конфликтные ситуации используются сторонами, в том числе исходя из внутриполитических соображений.

Это может казаться нерациональным, но это факт», — отмечает турецкий эксперт.

Европейский политолог, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт считает, что в сегодняшней внешнеполитической обстановке, когда как грибы после дождя возникают один за одним региональные, территориальные, этнические конфликты, пример мирной декларации между Грецией и Турцией является маяком надежды для человечества. «Он свидетельствует о том, что можно даже после затяжных конфликтов найти принципы мирного, добрососедского сосуществования, которые наверняка принесут положительный эффект обеим странам», — говорит немецкий политик.

И он надеется, что этот процесс не будет расцениваться ни одной из сторон как признак слабости или возможности продавить свои интересы. «Добрососедство означает учет интересов твоего партнера. И основа всех дальнейших действий — это переговоры и договоренности. Я думаю, в обсуждаемом нами регионе достаточно ресурсов для того, чтобы и Греция, и Турция имели достаток для своего народа. Пусть эта встреча их лидеров станет началом нового мирного процесса во всей внешней мировой политике», — заключил Гердт.