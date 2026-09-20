Программа визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США резко сокращена в последний момент: Техас отменяется, встречи с Маском не будет, и с Трампом в Нью-Йорке тоже не получится.

Эйхнер подтверждает, что полет в Техас на “Крыле Сиона” действительно планировался, как и сообщали днем раньше “Хадашот 13”, — израильская бригада уже вылетела в Техас для подготовки. Но сегодня находящимся в Техасе работникам сообщили, что визит в этот штат отменен по решению Нетаньяху.

Источники Ynet сослались в качестве объяснения на технические сложности перелета: “Крыло Сиона” не долетит из Израиля до Техаса без промежуточной посадки и дозаправки и сложности согласования встреч “в последнюю минуту” — “американцы этого не любят”. В общем, из всех объяснений несложно понять, что Маск не проявил желания встречаться с Нетаньяху.

Визит в Техас отменен, а в Нью-Йорк сокращен до “нескольких часов” вместо изначально запланированных суток. С Трампом тоже договориться не получилось, а слушать крики демонстрантов под окном отеля в Нью-Йорке не интересно. Премьер-министр прилетит в четверг утром, выступит с трибуны ООН и тут же улетит домой. (israelinfo.co.il)