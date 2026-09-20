В результате ночной массированной атаки украинских военных по Москве и области с применением сотен дронов и ракет пострадал по меньшей мере 41 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, сообщили власти. В больницы доставлены 18 из них, включая двоих детей. Трое раненых — один взрослый с множественными травмами мягких тканей и двое детей — находятся в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве Московской области. По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, еще 21 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, получили помощь медиков амбулаторно, то есть их не госпитализировали.

Пострадавшие зафиксированы в Раменском и Ленинском округах, Люберцах, Котельниках и Домодедово, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Еще три человека погибли, говорится в сообщении Минздрава Мособласти. «Двое скончались на месте, еще один человек умер в больнице», — рассказали в ведомстве. По данным Воробьева, одной из жертв стал 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе, второй — 44-летняя женщина в Раменском округе. В ходе атаки на Москву и область в ночь на 20 сентября украинские военные помимо разных типов беспилотников, по утверждению президента Владимира Зеленского, впервые применили баллистические ракеты Pelican (FP-7), а также ударили крылатыми ракетами «Фламинго».

В результате атаки был поражен Московский нефтезавод «Газпром нефти» в Капотне, на нем вспыхнул крупный пожар. В Генштабе ВСУ заявили о поражении установки первичной переработки АВТ-6, комплексной установки переработки нефти и установки изомеризации. Также по удар попали ТЭЦ-22 в Дзержинском и крупный склад в Раменском округе. После этого на заправках «Газпром нефти» в Москве стал пропадать бензин.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «самой массированной» атаке БПЛА на город: «Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве». При этом в Минобороны отчитывались о перехвате над российскими регионами за ночь 1110 аппаратов. (themoscowtimes.com)