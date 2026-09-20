По данным Numbeo, в списке из 303 городов, именно нидерландские лидируют по уровню жизни. В частности, рейтинг возглавила Гаага с 227,7 баллами, за ней следуют Эйндховен (2 место), Роттердам (3 место) и Утрехт (4 место). Гронинген (8 место) и Амстердам (9 место) также вошли в первую десятку, пишет unian.net.
Таким образом, 6 мест в первой десятке занимают голландские города.
На 5-м, 6-м и 7-м местах расположились Гент (Бельгия), Люксембург и Штуттгарт (Германия).
За ними на 11 месте — Вена с 205 баллами.
В конце списка находятся Лагос, Дакка и Манила.
Эксперты оценивали города по 8-ми критериям, среди которых:
- покупательная способность;
- безопасность;
- здравоохранение;
- стоимость жизни;
- цены на жилье относительно дохода;
- время в пути до работы;
- загрязнение окружающей среды и климат.
Аналитики объяснили, что первое место Гааги обусловлено несколькими благоприятными факторами, а именно: высокая покупательная способность, хорошая безопасность и здравоохранения, низкий уровень загрязнения и время в пути до работы около 20 минут.