Цюрих (Швейцария) и Сингапур признали самыми дорогими городами мира в 2023 году.

Тем временем, прошлогодний лидер Нью-Йорк (США) опустился на третье место, которое он разделил с еще одним швейцарским городом – Женевой, пишет CNN со ссылкой на данные Worldwide Cost of Living Index.

При этом Цюрих в прошлом году занимал шестую строчку, а Сингапур – вторую. У Женевы год назад было седьмое место.

Такой заметный скачок швейцарских городов в рейтинге эксперты объясняют укреплением швейцарского франка, а также высокими ценами на продукты питания, товары для дома и отдых. В Сингапуре, тем временем, была отмечена дорогая стоимость транспорта и одежды.

Дамаск (Сирия) остается самым дешевым городом в мире – у него 173 место. Тегеран (Иран) и Триполи (Ливия) также находятся в самом низу рейтинга, заняв 172-е и 171-е места соответственно.