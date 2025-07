Журналисты Daily Mail раскрыли самые дорогие и дешевые вещи в гардеробе жены президента США Дональда Трампа Мелании. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, самой дорогой вещью оказался пиджак люксового бренда Dolce & Gabbana, оформленный яркими цветочными аппликациями. В нем знаменитость появилась на публике в Сицилии, Италия, во время саммита G7 в 2017 году. Его стоимость составляет 51,5 тысячи долларов . Второе место в гардеробе Трамп заняла редкая черная сумка Hermès Matte Niloticus Crocodile Birkin 25, изготовленная из крокодиловой кожи. По данным журналистов, ее можно приобрести за 50 тысяч долларов.

Еще одним самым дорогим предметом гардероба стало платье бренда J.Mendel, в котором первая леди США посетила светский ужин в Великобритании в 2018 году. Его цена начинается от 6,9 тысячи долларов.

Среди самых дешевых вещей — куртка марки Zara с надписью I really don’t care, do you? («Мне правда все равно, а вам?») за 40 долларов. В данной вещи избранница американского лидера приехала в детский приют в Мексике в 2018 году и вызвала волну критики в свой адрес. Вдобавок редакторы отметили кеды Chuck Taylor All-Stars Converse за 50 долларов и бейсболку неизвестной марки с надписью Flotus (сокращение от First Lady of the United States) за 20 долларов.

В интервью Elle первая леди США призналась, что всегда сама выбирает, что надеть: «Я одеваюсь так, как мне комфортно».