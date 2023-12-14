Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома 12 декабря в условиях внутренних разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе по положительному решению вопроса о выделении запрошенных американским президентом 61 миллиардов долларов для Киева и нехватки боеприпасов, артиллерийских снарядов и пр. военной помощи назвал цели Украины в войне с Российской Федерацией на 2024 год. Это усиление противовоздушной обороны и способность уничтожать российскую логистику, лишение России превосходства в воздухе и срыв наступательных операций российской армии, а также налаживание совместного производства оружия.

Уже не вызывает сомнения, что Конгресс США перенесет рассмотрение законопроекта относительно помощи Украине на следующий год. Наступление зимы, когда активные военные действия на земле практически становятся невозможными, почти исчерпаны запасы боеприпасов и снарядов, идет задержка военной помощи союзников, в частности США, по внутриполитическим причинам, делает необходимым принятие новых решений и выбор иной тактики ведения боевых действий. Зеленский уже объявил о создании линии обороны от Донбасса до Западной Украины, строительстве фортификационных укреплений на ключевых оборонительных линиях, включая направления Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское, а также вдоль границы с Россией и Беларусью.

Как на то надеялось российское командование, судя по всему, зимней заморозки конфликта со стороны Украины не будет. Война в зимний период, наряду с обороной, переходит к новому этапу – как и российская армия в Украине ВСУ будут уничтожать инфраструктуру российских городов и военную логистику, в основном посредством беспилотников.

Беспилотная война вступает в свою новую, наиболее активную фазу. Стороны конфликта, вероятно, в зимний период дадут предпочтение технологичной войне. Украина, уступающая России как в финансировании военной машины, так и в живой силе, количестве тяжелой военной техники, снарядов, ракет дальнего действия, истребителей, вынуждена использовать менее дорогостоящую тактику – ответом на удары баллистических и крылатых ракет стали удары беспилотниками по военной инфраструктуре в глубине российской территории.

В первые месяцы войны одним из символов украинского сопротивления стали дроны TB2 Bayraktar турецкого производства, прославившиеся во время войны в Карабахе: «байрактары» применялись для борьбы с российскими танковыми колоннами и, согласно ряду сообщений, участвовали в потоплении флагмана Черноморского флота РФ – крейсера «Москва».

Впервые украинские дроны-камикадзе, предположительно снабженные боеголовками коммерческие дроны, купленные в китайском интернет-магазине за относительно небольшие деньги, прилетели на российскую территорию в июне 2022 года. Они стали причиной пожара на НПЗ в городе Новошахтинск Ростовской области, снабжающее горючим российские войска. Тогда еще эта территория считалась глубоким тылом противника. Но со временем беспилотники из Украины стали долетать и до Москвы, и даже до Бурятии. Неожиданностью как для россиян, так и для союзников стали удары в декабре 2022 года устаревшими беспилотниками Ту-141 «Стриж», превращенных украинцами в летающие бомбы, по аэродромам в Энгельсе и в Рязанской области, где базируются российские стратегические бомбардировщики.

В июле 2022 года гражданские и военные ведомства Украины организовали крупномасштабный сбор средств на создание «Армии дронов». Как через год сообщил журнал Forbes Ukraine, ссылающийся на Минцифры, в результате «удалось приобрести тысячи дронов и обеспечить ими более 200 подразделений». В июле 2023 года Министерство обороны Украины сообщило, что приняло на вооружение 40 моделей дронов украинского производства – в шесть с лишним раз больше, чем состояло на вооружении в конце 2021 года. Предприятие «Укроборонпром» заявило, что провело успешные тесты беспилотника собственного производства с дальностью действия 1 тыс. км. В августе 2023 года журнал Economist сообщил, что разработкой и производством БПЛА в Украине занимаются около 200 компаний – больше, чем в России. В Украине создали первый в мире морской беспилотный флот, с помощью которого удалось отогнать российские военные корабли от украинского побережья. Были созданы ударные подразделения дронов.

Впоследствии атаки украинских беспилотников на цели в глубине территории России – включая Москву и даже Кремль – стали регулярными.

Последняя атака на Москву произошла сегодня ночью — в Наро-Фоминском городском округе в ночь на четверг, по утверждению самого мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО отражена атака украинского беспилотника, летевшего на Москву. До этого о БПЛА, летевшем в сторону Москвы, стало известно 29 ноября. Тогда силы ПВО сбили беспилотник в городском округе Подольск, а 26 ноября силы противовоздушной обороны пресекли попытку пролета украинского беспилотника к Москве в Раменском городском округе. Сегодня же ночью был сбит дрон на территории Сухиничского района Калужской области.

То есть, география беспилотной войны на территории РФ расширяется, причем работают по России не только ВСУ, но и сами россияне, несогласные с агрессивной против Украины политикой своего государства, более того – желающие свержения диктаторского режима.

Наряду с работой в воздухе Украина активирует свои возможности и на земле – как на временно оккупированных агрессором территориях, так и в глубине России. Ярким показателем того была удачная операция Сил специальных операций по взрыву железнодорожных путей и поезда, который доставлял из оккупированного Крыма боеприпасы и топливо для армии РФ, осуществленная 13 октября. Тем самым оккупанты были отрезаны от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении. Еще более значительной была операция по подрыву из-за взрыва и возгорания вагона-цистерны с топливом в Республике Бурятия при прохождении Северомуйского тоннеля на БАМе в Бурятии, что привело к прекращению поставок из Китая.

ВСУ фактически удалось нейтрализовать Черноморский флот РФ. 22 сентября был нанесен ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота России в Севастополе, незадолго до этого был поражен командный пункт Черноморского флота РФ, который расположен в бункере вблизи села Верхнесадовое Нахимовского района Севастополя. В результате были убиты 34 высокопоставленных морских офицеров, включая командующего, и уничтожен десантный корабль «Минск» с 62 моряками.

Целенаправленная ликвидация Черноморского флота РФ началась с потопления 13 апреля 2022 года участвовавшего в штурме острова Змеиный ракетного крейсера «Москва», флагманского корабля Черноморского флота РФ, пораженного двумя собственными украинскими ракетами «Нептун». В дальнейшем были уничтожены и повреждены десятки российских кораблей — большие десантные корабли «Орск», «Цезарь Кунников», «Новочеркасск» получили повреждения, «Саратов» был уничтожен. ВСУ медленно, но верно расчищали Черное море от российских кораблей, в одиночку открывая «зерновой путь» для перевозчиков. Шаг за шагом ВСУ разрушали миф о неуязвимости российского флота, как и о второй армии мира. Остаткам Черноморского флота России пришлось прятаться в Новороссийске, видимо, уже навсегда.

Да, Россия превосходит Украину по всем параметрам – размерам, людским, военным, финансовым резервам. Но украинский народ, в отличие от российского, ведет освободительную войну против агрессора и с ним весь цивилизованный мир, со всеми своими недостатками, политическими перипетиями, нерешительностью политиков, задержками в оказании помощи, но в конечном итоге принимающий единственно правильное решение.

России в этой войне не победить. Каждый ракетный удар по мирным городам и гражданской инфраструктуре вызывает ответную реакцию – как Украины, так и ее союзников. Сегодня снова российская авиация наносит удары «Кинжалами» по Киеву и другим городам, погибают женщины, дети, старики. Но Украина держится и стойко выдерживает натиск неиствующего врага.

Украина уже одержала стратегическую победу над Россией – выстояв в первые дни нападения и отбросив многотысячную армию оккупантов от Киева, затопив флагман «Москва», сорвав «СВО», затянув Россию в длительную, изнуряющую и беспросветную для нее войну с разрушительными для экономики и социума и неизвестными для самого государства последствиями.