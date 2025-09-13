Пассажиры легендарного «Титаника» могли бы выжить после рокового столкновения корабля с айсбергом. Такое мнение высказал бывший юрист, изучавший историю в Университетском колледже Лондона (UCL), а ныне известный комик Пол Коултер.

Своими мыслями он поделился с британским ресурсом Mirror. По его словам, судьбу пассажиров «Титаника» мог кардинально изменить другой корабль под названием «Калифорниан» который был всего в 8 милях (около 13 км) от места катастрофы.

«Несмотря на все попытки «Титаника» – радиосигналы, сигналы Морзе, отправка весельной лодки к таинственному кораблю, который находился в восьми милях – этот корабль не сделал ничего, чтобы спасти «Титаник», – рассказывает он.

По словам историка, причина довольно банальна. Капитан «Калифорниана» спал.

«Его дважды будили ночью, сообщая о ракетах (вероятно, речь о сигнальных ракетах. – Прим. ред.), но он не вышел на палубу, не проверил, что происходит, остался в своей каюте», – констатировал он.

Как известно, корабль «Титаник» утонул в ночь на 15 апреля 1912 года. Судно столкнулось с айсбергом в водах Атлантического океана.

Тогда погибло 1496 человек. Еще 712 пострадали.

Примечательно, что за день до трагедии «Титаник» получил 7 предупреждений об айсбергах от различных судов, пересекавших Атлантику. Но когда перед кораблем увидели айсберг, несмотря на все усилия, отвести судно от глыбы льда не удалось.