Иранские авиакомпании, находящиеся под санкциями США, с сегодняшнего дня приостановили полёты в Грузию.

Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода».

Авиаперевозчики выполнили последние рейсы в Грузию 20 сентября, а с 21 сентября их деятельность на авиационном рынке Грузии будет ограничена.

Отметим, что 8 сентября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило 27 иранских авиакомпаний в санкционный список. Среди них есть и авиаперевозчики, выполняющие рейсы между Ираном и Грузией. После этого решения США Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что санкционный режим будет соблюдаться в полном объёме.