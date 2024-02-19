Спасатели прекратили поисково-спасательные работы в районе обширного обвала грунта на руднике золотодобывающей компании в Турции из-за опасности схода новых оползней. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

«Риск схода новых оползней, о которой мы говорили в последние дни, усилился. На некоторых участках наблюдается серьезная подвижность. В связи с этими рисками мы приостановили поисковые работы на месторождении», — сказал министр.

На руднике компании Anagold в провинции Эрзинджан на востоке Турции 13 февраля произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта, под землей заблокированы девять горняков, их поиски до сих пор не дали результатов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, арестованы шесть человек, в том числе гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя.