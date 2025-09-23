Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН, заявил, что достигнутый им в его первый президентский срок мир «рухнул», уступив место «величайшим кризисам».

По словам Трампа, «четыре года радикализма» при Джо Байдене ослабили Соединенные Штаты, но сейчас у страны «нет конкурентов в мире». Президент США назвал нынешний период «золотым веком Америки», с самой сильной экономикой, армией, границами, «дружбой и духом».

Дональд Трамп заявил, что за семь месяцев своего второго срока ему удалось урегулировать семь конфликтов, включая противостояние между Азербайджаном и Арменией.

«За семь месяцев я закончил семь бесконечных войн. Около 31 года, одной — 36, другой — 28. Речь идет здесь о Камбодже и Таиланде, Косово и Сербии, Конго и Руанде, Пакистане и Индии, Израиле и Иране, Египте и Эфиопии, а также Армении и Азербайджане», — сказал он.

Президент США отметил, что ООН в этом ему ничем не помогли. По его словам, он получил от организации только неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер.

Трамп подчеркнул, что ни одному лидеру не удавалось достичь такого результата.

«Я сделал это всего за семь месяцев. Ничего подобного никогда не было. Я очень горжусь этим», — добавил американский лидер.