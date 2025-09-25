Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на ООН из-за технических сбоев во время его выступления на Генеральной ассамблее организации во вторник. В своем аккаунте в Truth Social глава Белого дома написал, что в ООН «произошел настоящий позор — не один, не два, а три крайне сомнительных инцидента». По словам президента, прямо перед его выходом на трибуну с супругой Меланией перестала работать эскалаторная лента, из-за чего они едва не упали на «острые края этих стальных ступеней». После этого вместо текста речи, которую он должен был зачитать, на телесуфлере возник черный экран и Трамп был вынужден импровизировать.

«Я сразу подумал: «Ого!» Сначала эскалатор, а теперь сломанный телесуфлер. Что это за место? Хорошая новость в том, что речь получила фантастические отзывы. Возможно, люди оценили, что мало кто мог добиться того, чего добился я», — заявил американский президент.

Также в зале имелись проблемы со звуком, сообщил Трамп. По словам президента, закончив речь, он спросил жену о том, как прошло выступление. Она ответила, что ничего не смогла расслышать. Это не просто совпадения, а «тройной саботаж», заявил Трамп, потребовав провести расследование, арестовать виновных и сохранить записи с камер видеонаблюдения.

В ООН отвергли обвинения Трампа и пояснили, что телесуфлер обслуживала команда Белого дома, а эскалатор остановился в связи со сработавшим защитным механизмом, который случайно задел американский оператор.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт в свою очередь объявила, что секретная служба начала расследование этих инцидентов. Мероприятия начались после появления сообщения The Sunday Times о том, что сотрудники ООН якобы пошутили об отключении эскалатора перед заседанием Генассамблеи.

80-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 23 сентября. Трамп в рамках мероприятия встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего резко ужесточил риторику в отношении России, которую назвал «бумажным тигром» с разрушающейся экономикой. «Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше», заявил глава Белого дома в Truth Social. (moscowtimes.ru)