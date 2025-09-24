Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал мировое сообщество начать судебное разбирательство по ситуации в Палестине и выступил за независимость страны.

«Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН», — заявил Жапаров в среду, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года.

«Моя страна всегда решительно осуждает насилие и терроризм в любых его проявлениях. Борьба с терроризмом и современными угрозами в Газе, Иране, Ливане и других регионах должна быть соразмерна их масштабу и природе, мирные жители, женщины и дети не должны страдать и жертвовать своими жизнями», — отметил Жапаров.