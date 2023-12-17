В преддверии Рождества и Нового года таможня ФРГ напомнила о запрете на импорт из России широкого круга товаров в рамках введенных ЕС санкций за российскую агрессию против Украины и предупредила, что будет изымать такие товары из поступающих из РФ посылок. «Подсанкционные товары могут быть арестованы и конфискованы таможней», — подчеркивается в разъяснении ведомства, которое поступило 17 декабря в распоряжение DW.

Немецкая таможня при этом ссылается на введенные 31 июля 2014 года штрафные меры за дестабилизирующие Украину действия РФ, которые включают запрет ввоз в Европейский Союз широкого спектра товаров. Под эмбарго подпадают и многие виды товаров, которые обычно содержатся в посылках к праздникам — целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химическая продукция, в том числе косметика, отмечается в документе.

Подарочные посылки, отправляемые частными лицами из России другим частным лицам на территории ЕС не являются исключением из санкционного режима, подчеркивается в сообщении.

При этом, вопреки сообщениям некоторых СМИ, книги и детские игрушки под санкции не попадают. Это следует из обширных дополнений к соответствующим постановлениям ЕС, в которых содержится подробный перечень подсанкционных товаров.