TƏBİB прокомментировал смерть подростка в Сумгайыте от гриппа.

В ответ на запрос АПА в TƏBİB сообщили, что 14.10.2023 около 12:35 поступил вызов на станцию скорой и неотложной медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра:

«Бригады скорой медицинской помощи немедленно выехали по адресу вызова. Зарегистрирована доврачебная смерть гражданина 2008 года рождения».

Отметим, что сегодня утром внезапно скончался Садыгов Ильгар Эльяр оглу 2008 года рождения, проживающий в поселке Яшылдере города Сумгайыт.

Согласно предположению родственников, подросток умер от гриппа. Так, Ильгар Садыгов накануне заболел гриппом. Сегодня утром он внезапно скончался дома.