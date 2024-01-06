Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр.

Как сообщает Report, исполнительница скончалась сегодня в больнице в столице Турции Анкаре, где находилась на лечении.

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Сообщения о смерти заслуженной артистки Азербайджанской Республики Айгюн Гумматовой (Бейляр) не отражают действительности.

Об этом АПА сообщила заведующая отделом СМИ и коммуникаций Министерства культуры Айнур Керимова.

«Она будет доставлена на родину рейсом Анкара-Баку в 22:50. В настоящее время она подключена к аппарату искусственного дыхания», — сказал он.