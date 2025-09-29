Обнародован прогноз погоды на 30 сентября.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидается дождь. Умеренный северо-западный ветер вечером усилится.

Температура воздуха составит ночью 15–17 °C, днём 18–22 °C. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 762 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днём в некоторых восточных районах, а с вечера в большинстве районов возможны переменные, грозовые дожди. Местами проливные дожди, прогнозируется град. В отдельных местах туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12–16 °, днем — 18–23 °; в горах ночью — 3–8 °, днем — 9–14 °.