Министерство иностранных дел Турции распространило заявление касательно возвращения Арменией четырех сел Газахского района, сообщает в субботу Trend.

«Мы приветствуем достигнутую 19 апреля 2024 года на встрече Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел, находившихся под оккупацией в течение 30 лет, и продолжении работы по делимитации. Это позитивное развитие, достигнутое посредством прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию мирного соглашения», — говорится в заявлении ведомства.