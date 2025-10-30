Открытие армяно-турецкой границы и установление дипотношений между странами — вопрос времени.

Как передает Sputnik-Armenia, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на 8-м Парижском форуме мира, видеозапись которого он опубликовал в своих социальных сетях.

«Никаких существенных препятствий для этого сейчас нет. Как скоро это произойдет – не могу сказать. Но уверен — настанет время, когда Армения и Турция установят политическое и экономическое сотрудничество и станут нормальными соседями», — заявил армянский премьер.