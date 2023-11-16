Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США одобрил законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Документ, который поддержали 87 сенаторов, 11 были против, не включает в себя расходы на дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает CNN.

Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. Подписание документа президентом позволит избежать так называемого шатдауна — остановки работы федерального правительства. Представитель Белого дома заявил во вторник, что президент готов подписать законопроект, если он будет принят Сенатом и «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

Новый законопроект , предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, продлевает до 19 января 2024 года финансирование правительственных программ и ведомств, которые отвечают за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, энергетику и строительство жилья. Финансирование остальных статей бюджета продлевается до 2 февраля 2024 года.

Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно. Белый дом предлагал выделить на эти цели 106 миллиардов долларов. Администрация Джо Байдена хотела, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Подконтрольная республиканцам Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере 14 миллиардов долларов, не включающий в себя помощь Украине. Сенат, который контролируют демократы, заблокировал инициативу.

В случае частичной остановки работы федерального правительства (шатдауна) с 18 ноября более 4 миллионов американских военных и госслужащих не будут получать зарплату, часть государственных услуг и платежей могут быть ограничены или задержаны.