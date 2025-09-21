После встречи в субботу вечером лидеры четырех оппозиционных партий Израиля — Яир Лапид, Яир Голан, Авигдор Либерман и Гади Айзенкот — объявили о создании «постоянного форума» и начале работы над общей платформой оппозиции, которая должна стать программой действий для будущего правительства.

Участники встречи сообщили, что вторая встреча «постоянного форума» состоится после Судного дня, и выразили надежду, что к форуму присоединятся также Нафтали Беннет и Бени Ганц.

Разработку общей платформы, как сообщается, решили поручить «группе профессионалов». Платформа должна включать разработку конституции, принцип службы для всех и «сохранение характера Государства Израиль как еврейского, демократического и сионистского».

С этими общими формулировками согласились все участники встречи.

Либерман объявил после встречи, что ни в коем случае не войдет в коалицию с Нетаньяху. (israelinfo.co.il)