На этом этапе, вошедшем в историю нашей страны как период всестороннего прогресса, благодаря решимости Президента Ильхама Алиева еще более укрепились основы государственности Азербайджана.

Как передает #, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год».

Министр отметил, что на данном этапе эффективно используются нефтегазовые ресурсы нашей страны: «Азербайджан уже 3 года активно продолжает строительные работы на освобожденных территориях. Помимо средств, выделяемых из государственного бюджета в течение 3 лет, дополнительные доходы тоже направляются на строительные работы. На сегодняшний день на восстановление освобожденных территорий израсходовано 11 миллиардов манатов, ожидается, что к концу текущего года эти средства достигнут 12 миллиардов манатов. Реинтеграция Карабаха и Восточного Зангезура в экономику страны будет главным приоритетом и в ближайшие годы».