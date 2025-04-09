Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные Китаем ответные пошлины на американские товары нарушают правила международной торговли. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Трамп отметил, что Китай «использует каждый трюк» и манипулирует валютой для компенсации последствий от пошлин. Он также подчеркнул, что это «не по правилам».

Глава Белого дома допустил, что Китай может заключить сделку для отмены дополнительных пошлин на китайские товары в размере 104%, которые должны вступить в силу 9 апреля. Однако Трамп добавил, что Пекин не знает, как начать переговоры, поскольку «они гордые люди».