Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением по поводу того, что многие считают чемпионат Европы самым сложным турниром. Ранее нападающий мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе высказался о том, что чемпионат Европы — самый сложный турнир.

«Многие говорят, что чемпионат Европы — самый сложный турнир. А как же Аргентина, Бразилия, Уругвай? Почему-то все мечтают стать чемпионами мира, а не Европы», — приводит слова Месси интернет-издание ESPN.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии. (championat.com)