Рабочие группы совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии обсудили процесс обозначения общей государственной границы. Встреча проходила с 29 апреля по 4 мая в Душанбе, сообщило Министерство иностранных дел Таджикистана.

По его данным, представители двух стран обсудили ход демаркационных работ и подготовили «взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии таджикско-узбекской границы». Встреча традиционно прошла в духе союзничества, а в конце мероприятия был подписан соответствующий протокол. Следующая встреча также запланирована на территории Таджикистана.

Протяженность таджикско-узбекской границы составляет более 1,3 тыс. км. Для граждан обеих стран отменен визовый режим сроком до 30 дней. В январе 2021 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Душанбе и Ташкентом, приостановленное в связи с пандемией коронавирусной инфекции.