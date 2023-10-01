Польша хочет получить репарации от Германии и будет добиваться их. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, чьи слова приводит портал wnp.pl.

«Мы хотим быть в ЕС, но мы хотим оставаться суверенным государством. <…> Мы хотим репараций от Германии», — сказал Качиньский. «Это не только финансовый вопрос <…>, но и вопрос нашего достоинства. Не может быть, чтобы другим платили, а полякам нет. Полякам не платят. За это надо бороться», — заявил лидер правящей партии.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн). 3 октября 2022 года глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.