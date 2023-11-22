От посредничества Европейского союза и США в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном реальной отдачи нет.

Как передает #, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

«Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин. Их действия подчинены цели вытеснения России из Южного Кавказа», — заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, США и ЕС хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности и при этом «беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности в угоду конъюнктурным соображениям».

«Поэтому никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может, потому что другая заряженность, другая цель, которую они преследуют», — добавила она.