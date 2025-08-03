Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

Как сообщили в Министерстве культуры, 3 августа 2025 года на 82-м году жизни скончался выдающийся писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, народный писатель Азербайджанской Республики (1998), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.

За выдающиеся заслуги в азербайджанской литературе и культуре был удостоен ордена «Истиглал» и других высоких государственных наград.

Министерство культуры скорбит о кончине Эльчина Эфендиева, выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного. Его богатое наследие и выдающиеся заслуги навсегда останутся в памяти нашего народа.

Аллах рехмет элясин!