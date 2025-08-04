Народный писатель Эльчин Эфендиев похоронен на I Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, сначала в Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя прошла церемония прощания с народным писателем.

Затем тело покойного было предано земле на I Аллее почетного захоронения.

Эльчин Эфендиев скончался 3 августа на 83-м году жизни. Известный писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана был кавалером ордена «Истиглал» (2003).

Он родился 13 мая 1943 года в Баку, начал литературную деятельность в 1960-х годах и стал одним из ведущих представителей поколения «шестидесятников», заняв особое место в азербайджанской литературе.

Эфендиев был одним из самых известных представителей азербайджанской литературы на международной арене. Его прозаические произведения, рассказы и повести были переведены и опубликованы во многих странах.

Значительное место в его творчестве занимают романы, повести, пьесы и научно-критические труды. Такие произведения, как «Махмуд и Марьям», «Белый верблюд», «Голова», «Знаменосцы», вошли в золотой фонд азербайджанской литературы. Его пьесы ставились как в театрах Азербайджана, так и за рубежом.