Народный артист Азербайджана Александр Шаровский похоронен на II Аллее почетного захоронения.

В Академическом русском драматическом театре в Баку завершилась церемония прощания с народным артистом Александром Шаровским.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие заведующая отделом гуманитарной политики Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Адиль Керимли, представители министерства, председатель Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены семьи покойного и его коллеги.

После церемонии прощания тело Шаровского было доставлено для захоронения на II Аллею почетного захоронения.