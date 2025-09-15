Тело народного артиста Гаджи Мурада Ягизарова будет доставлено на Родину завтра при поддержке Азербайджанского государства.
Как сообщает AПA со ссылкой на Министерство культуры, самолет с телом артиста приземлится в Баку в 10:40.
Церемония прощания с народным артистом состоится в мечети Тезепир.
Народный артист Гаджи Мурад Ягизаров будет похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.
Отметим, что лауреат Государственной премии Гаджи Мурад Ягизаров скончался после продолжительной болезни в больнице в Мюнхене, где проходил лечение.