Тело народного артиста Гаджи Мурада Ягизарова будет доставлено на Родину завтра при поддержке Азербайджанского государства.

Как сообщает AПA со ссылкой на Министерство культуры, самолет с телом артиста приземлится в Баку в 10:40.

Церемония прощания с народным артистом состоится в мечети Тезепир.

Народный артист Гаджи Мурад Ягизаров будет похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

Отметим, что лауреат Государственной премии Гаджи Мурад Ягизаров скончался после продолжительной болезни в больнице в Мюнхене, где проходил лечение.