Завершился Венецианский кинофестиваль – одно из главных событий в мире кинематографа. Вечером 12 сентября на острове Лидо состоялась церемония вручения наград лучшим фильмам – «золотых львов».

Гран-при присуждён датскому фильму «Женщина неизвестна» режиссёра Май Эль-Туки. Действие происходит вскоре после окончания Второй мировой войны. Героиня – молодая домработница – получает предложение руки и сердца от богатого хозяина дома, где она работает. Она не любит жениха, но у неё есть секретное пятно на биографии: во время оккупации у неё были отношения с немецким военным. Местные жители подвергали таких коллаборационисток гражданской казни, и героиня мечется между необходимостью обелить себя, вступив в брак с датчанином, и нежеланием становиться заложницей обстоятельств.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру достался Илье Хржановскому за фильм «Дау» — фантасмагорическую антиутопию о жизни советского физика Льва Ландау. Хржановский снимал картину по частям почти 20 лет, его первоначальным замыслом было выстроить декорации, в разных помещениях которых демонстрировались бы разные части «Дау», а зритель погружался бы в путешествие по фильму, не зная, какой фрагмент ждёт его за поворотом. Для фестивального показа он всё же смонтировал единую четырёхчасовую версию.

Приз большого жюри получила картина «Возможная любовь» корейского режиссёра Ли Чхан Дона – драма о встрече двух семей: бедняков и богачей.

Жюри отметило спецпризом документальный фильм израильского дуэта Юваля Аврахама и Рахель Шор «NAZA» о войне Израиля в секоре Газа. Режиссёры опрашивали израильских военных о том, что они делали в Газе, как относились к потерям среди гражданского населения и какие сдвиги этот опыт произвёл в их мировоззрении.

Приз за лучшую мужскую роль получил Джон Малкович, снявшийся в картине «Дикая лошадь номер девять», за лучшую женскую роль – Матильда Арсель, исполнительница главной роли в фильме-победителе «Женщина неизвестна». «Золотой лев» за выдающиеся достижения в кинематгорафе получил оскароносный Джордж Клуни. (svoboda.org)