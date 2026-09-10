Актриса Сабина Асим вновь представит Азербайджан на международной сцене. На этот раз — на фестивале «Каспий — море дружбы», который состоится 25-27 сентября в казахстанском городе Актау, сообщает «Зеркало».

Таким образом, актриса агентства Azerbaijan Actors Agency продолжает международную творческую деятельность в области театра, кино и вокального искусства.

Сабина Асим — профессиональная актриса театра и кино, певица и телеведущая. С трёх лет занимается сценическим искусством, начав свой творческий путь в детском театре «Чичяйим».

Окончила бакалавриат и магистратуру Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности «Актёр музыкального театра».

Сабина Асим также является актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, где исполняет разноплановые роли. С детства снимается в кино и сериалах.

Особое место в творчестве Сабины занимает вокальное искусство. С детства её педагогом по вокалу была Мзия Гамбашидзе. Во время обучения в университете её педагогом была народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева.

Сабина Асим принимала участие в музыкальном проекте «Голос Азербайджана» — The Voice of Azerbaijan, где выступала в команде народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой.

В 2025 году Сабина Асим представляла Азербайджан на международном фестивале «Славянский базар».