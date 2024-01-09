В возрасте 94 лет умер Чингиз Гасан оглы Гусейнов, азербайджанский писатель, литературовед, переводчик, доктор филологических наук (1979), профессор (1980), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1989), профессор филологического факультета МГУ (1996—2012).

Он окончил филологический факультет МГУ в 1952 году и аспирантуру Института востоковедения АН СССР в 1956 году (учился у востоковеда Евгения Бертельса). Член Союза писателей СССР (1959). Работал консультантом в Комиссии по литературам народов СССР при Союзе писателей СССР (1955—1971). В 1978 году защитил докторскую диссертацию «Формы общности советской многонациональной литературы».

В переводе на русский язык выпустил ряд произведений азербайджанской классики (Сабир, Мамедкулизаде, Самед Вургун, Абульгасан, Мехти Гусейн, Расул Рза, Мирза Ибрагимов, поэзия народных поэтов-ашигов XVII—ХХ вв. и др.).

Автор многих художественных книг, в числе которых: «Ветер над городом» (1965), «Угловой дом» (1975), «Восточные сюжеты» (1980), «Фатальный Фатали» (1980), «Семейные тайны» (1986), «Нескончаемое письмо» (2006), ««Мерадж». Роман о пророке Мухаммеде» (2008) и др.

Популярность принёс первый роман «Магомед, Мамед, Мамиш» (первое издание: М., 1975) — роман о потерянности человека в мафиозном государстве. Роман был переведён на несколько языков (немецкий, английский, латышский, турецкий и другие).

Среди его научных монографий можно выделить: «Проблема двуязычного художественного творчества в советской литературе» (1972), «Современный литературный процесс и критика» (1975), «Формы общности советской многонациональной литературы» (1978), «О национальных конфликтах: культурные аспекты» (1995), «Религия в системе культуры» (2012).

В 2017 году в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» вышла написанная им биография пророка Мухаммеда.

Allah rəhmət eləsin.