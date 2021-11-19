Вокруг причин обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе звучат много версий и все они сводятся к «руке Москвы». Потому как ни Армении, потерпевшей сокрушительное поражение в 44-дневной войне и все еще залечивающей раны, тем более ни одержавшему триумфальную победу Азербайджану, бросившему все силы на восстановление деоккупированных территорий, очередная кровавая бойня не была нужна. Только Россия, считающая Южный Кавказ своей вотчиной все последние две сотни лет, а сейчас получившая возможность восстановить свой контроль над этим регионом с выходом на границы Турции и Ирана, была заинтересована в военном инциденте на границе Армении и Азербайджана.

И хотя многие экспертные оценки сводятся к тому, что за обострением ситуации стоит Россия, которая тем самым хочет усадить армянского лидера Николя Пашиняна за стол переговоров с азербайджанским президентом для подписания Большого мирного договора с последующим началом процесса делимитации и демаркации границ по своим лекалам, а также отстранения Пашиняна от власти, существует другая, более существенная и геостратегически значимая причина, о которой рассказал в Youtube политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Конфликт на армяно-азербайджанской границе отвечает в первую очередь российским интересам, позволяя в конечном итоге Москве усилить свой контроль в зоне Зангезурского коридора с размещением на этой территории дополнительных воинских формирований. Создание в этой зоне военных баз России означает выход на границу с Ираном, открытие путей сообщения на Ближний Восток, возможность переброски войск в зону ближневосточных конфликтов, близость к турецкой границе, взятие под контроль путей сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, и, наконец, создание прямой угрозы для самого Нахчывана.

И тут к месту напомнить, что армяне в последнее десятилетие беспрерывно напоминали о своих притязаниях на Тертер, который они называют «Северным Арцахом», и Нахчыван. В подтверждение принадлежности этих территорий «Великой Армении» армянские ученые писали научные статьи, а историки пытались подвести историческое обоснование под эту теорию. И это не случайно. Под этой идеологической подготовкой тоже растут руки Москвы. Оккупация Тертера руками армян еще с начала 1990-х была стратегической целью Москвы, поскольку означала взятие под контроль Гянджинского коридора. А установлением контроля над Нахчываном прерывается сухопутная связь Азербайджана с Турцией и обеспечивается выход России на Иран и Ближний Восток. Вот в чем главная причина всех событий на армяно-азербайджанской границе. Т.е., Россия тем самым прорывает коридор на Ближний Восток.

Теория Арастуна Оруджлу имеет полное право на жизнь. Не надо искать черную кошку в темной комнате, все до банального просто – Россия руками Азербайджана и Армении прорывает коридор через Южный Кавказ на Ближний Восток.