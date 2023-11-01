Вопрос расширения наблюдательной миссии ЕС в Армении будет обсужден в Брюсселе до конца года.

Как передает # со ссылкой на «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Ехегнадзоре на открытии головного офиса гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении заявил глава миссии наблюдателей ЕС в Армении Маркус Риттер.

Риттер подчеркнул, что на данный момент в наблюдательной миссии представители 23 стран-членов ЕС, добавив, что существует возможность включения в миссию представителей всех 27 стран-членов ЕС.

«Вопрос расширения миссии будет обсужден в Брюсселе до конца года. Нам нужно дождаться результатов. Но, как уже было сказано ранее, этой миссии уделяется большое политическое внимание из-за того, что здесь происходит в данный момент».

Касаясь вопроса о возможности присоединения третьей страны, не входящей в ЕС, к миссии ЕС в Армении, Маркус Риттер напомнил, что Канада приняла решение о присоединении к миссии наблюдателей ЕС, и если будет такой же интерес со стороны других стран, этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в Брюсселе.