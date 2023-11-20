Армения, возможно, при содействии США, согласилась предоставить Украине ракетные комплексы «Точка-У». Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на пророссийские источники. При этом отмечается, что нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. Также неизвестно сколько комплексов «Точка-У» Армения могла бы передать Украине.

Данная информация нуждается в комментариях. На мой взгляд, речь идет об информационном вбросе, преследующем вполне четкие и конкретные цели. Как видим, нет никаких доказательств того, что РА в реальности передала Украине ракетные комплексы «Точка-У». Есть только предположение, что такое может теоретическим иметь место. Прямо , как в поговорке: то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

И пусть никого не вводит в заблуждение то, что такая информация представлена в отчете ISW. Ведь, до сих пор было уже немало примеров того, что выводы , сделанные данным институтом могут отличаться ошибочностью. Тем более, что сейчас они ссылаются на пророссийские источники. Говоря конкретнее — на российский телеграм-канал «Рыбарь», аффилированный с российскими спецслужбами, количество подписчиков которого превышает 1,2 миллиона человек.

Данный российский телеграм-канал утверждает, что ракетные комплексы «Точка-У» вместе с внушительным боезапасом (до 200 ракет) могут оказаться в Украине. Также утверждается, что в Белом доме активно продавливают вопрос передачи ВСУ зенитно-ракетных комплексов «Оса-АК», стоящих на вооружении ВС Армении.»Их число с учетом потерь во Второй Карабахской войне может составлять до 30-40 единиц. Учитывая нынешний курс властей Армении, совершенно не исключаем варианта, при котором армяне отдадут все, что у них есть Украине, не особо беспокоясь за свою обороноспособность», — пишет «Рыбарь».

Тут уместно напомнить, что точное количество имеющихся пусковых установок и ракет неизвестно: по открытым источникам, их было не менее трех, но по нашим данным перед СВО армянам были переданы еще несколько модернизированных «Точек-У». Но совершенно очевидно, что Армения имеет слишком большие проблемы с восполнением запасов оружия, потерянного в ходе 44-дневной войны и недавней антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Напомню, что бывший замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил в ходе состоявшегося на прошлой неделе интервью армянским СМИ, что » в ходе 44-дневной войны Азербайджан захватил армянское оружие на 4,5 миллиарда долларов, а в ходе недавней операции в Карабахе на 1,5 миллиарда долларов». Так что, РА еще долго будет латать дыры и, соответственно, она не имеет возможности кому-либо передавать что-либо из имеющегося у нее оружия. Тем более, если этого вида оружия у нее самой очень мало.

У Азербайджана, напомню, есть опыт уничтожения этого вида оружия. Так, Вооруженные силы Азербайджана в ночь на 14 октября 2020 года, в ходе 44-дневной войны, уничтожили оперативно-тактические ракетные комплексы армянской армии. Наша армия тогда приняла превентивные меры для предотвращения трагедии, аналогичной той, что имела место 11 октября 2020 года, когда второй по величине город республики – Гянджа подвергся ракетному удару с территории Армении, погибли 10 мирных жителей.

Начальник штаба ВВС Азербайджана генерал-майор Икрам Алиев тогда заявил ,что согласно данным разведки, Армения нанесла удары по городам республики ракетами типа «Точка-У» с позиции на территории населенного пункта Баллыджа в районе Ханкенди. «В общевойсковых частях Нагорного Карабаха нет ракетной системы типа «Эльбрус». Она значится в составе 71-го ракетного полка Армении, дислоцированного в Ханкенди», — добавил тогда глава штаба ВВС.

Совершенно очевидно, что в условиях, когда у РА имеется считанное число ракетных комплексов «Точка-У», опыт уничтожения которых имеется у азербайджанской армии, нелепо верить в передачу Арменией кому-либо, а уж тем более Украине, этих комплексов. Совершенно очевидно, что реакция России будет жестко негативной. Плюс, никто не компенсировал и не собирается компенсировать РА «передачу» этих самых ракетных комплексов. А создавать самим себе проблемы — это было бы слишком даже для руководства РА. Стало быть, скорее всего, речь идет об информационном вбросе. С какой целью он сделан и кому выгоден — покажет время.