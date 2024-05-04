Мадридский «Реал» досрочно завоевал звание чемпиона Испании по футболу в сезоне-2023/24, передает Интерфакс.

В субботу лидирующий в турнирной таблице «Реал» дома победил в 34-м туре команду «Лас-Пальмас» (3:0), тогда как «Барселона», ближайший преследователь, в гостях потерпела поражение от «Жироны» (2:4).

За четыре тура до финиша «Реал» набрал 87 очков. «Жирона» поднялась на второе место, но отстает на 13 очков, опустившаяся на третью строчку «Барселона» — на 14.

Таким образом, «Реал» в 36-й раз выиграл чемпионат Испании, он – самый титулованный участник турнира. Сезоном ранее победителем Примеры, главного дивизиона испанского футбола, стала «Барселона».