Футболисты «Реала» со счетом 2:1 обыграли «Барселону» в центральном матче 11-го тура чемпионата Испании, передает Интерфакс.

Игра прошла на поле «Барселоны» и в самом ее начале, на 6-й минуте, хозяева повели в счете: отличился Илкай Гюндоган. Однако во втором тайме «Реал» ответил двумя голами, автор обоих – Джуд Беллингем (68, 90+2).

«Реал» набрал 28 очков и занимает первое место, по дополнительным показателям опережая имеющую столько же баллов «Жирону». «Барселона» — на третьей строчке, 24 очка.