Сборная Германии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Швейцарии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.

В составе швейцарцев гол забил Дан Ндойе (28-я минута). У германской сборной отличился Никлас Фюллькруг (90+2).

Во второй игре этой же группы национальная команда Венгрии обыграла Шотландию. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав 7 очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав 3 очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав 1 очко.

Судьба сборной Венгрии решится после всех матчей 3 тура.