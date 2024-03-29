Безопасность всех участников чемпионата Европы 2024 года является главным приоритетом для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и властей Германии. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

«Безопасность на чемпионате Европы — 2024 является главным приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнерами в разработке надлежащих и надежных механизмов для обеспечения безопасности всех участников турнира. Мы уверены, что будут приняты все необходимые меры», — сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, как будет обеспечиваться безопасность на чемпионате Европы и какие меры примет УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.

По результатам жеребьевки в группе А на турнире сыграют сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии; группу В составили команды Испании, Хорватии, Италии и Албании; в группу С попали сборные Словении, Дании, Сербии и Англии. Квартет D сформировали команды Польши, Нидерландов, Австрии и Франции; в группе Е сыграют бельгийцы, словаки, румыны и украинцы; в группу F попали сборные Турции, Грузии, Португалии и Чехии.(ТАСС )