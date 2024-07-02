США продолжат работу с Азербайджаном и Арменией в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

Как сообщает #, об этом на регулярном брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, продолжающиеся между двумя странами обсуждения являются приоритетом для Госдепа.

«В контексте вопроса на Южном Кавказе — это является приоритетом для нас. Мы продолжим работать в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита [НАТО в Вашингтоне]», — отметил Патель.

Представитель Госдепартамента отказался говорить о конкретной повестке встреч.

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Азербайджан и Армения, как ожидается, будут представлены на саммите на уровне министров иностранных дел.