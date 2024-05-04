На 15-м Исламском Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Республике Гамбия было подтверждено проведение в 2026 году в Азербайджане 16-го Исламского Саммита ОИС.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на МИД Азербайджана.

В Итоговом Коммюнике, принятом по итогам Саммита в Банжуле прозвучал призыв к сотрудничеству в реализации Саммита, который будет организован в Баку в этом направлении.

Коммюнике также приветствовало проведение VI Всемирного форума межкультурного диалога, организованного в рамках «Бакинского процесса», а также призывало к более справедливому распределению географического представительства в системе ООН, особенно в структуре Совета Безопасности.