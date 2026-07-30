Сегодня, 30 июля, в Марокко отмечается День трона — один из главных государственных праздников страны, установленный в честь восшествия на престол короля Мухаммеда VI. Для марокканцев это не просто памятная дата, а символ преемственности власти и национального единства. В такой день уместно обратить внимание на то, как складываются отношения королевства с далёким, но всё более близким партнёром — Азербайджаном.

Дипломатические связи между Баку и Рабатом насчитывают уже более трёх десятилетий. Марокко признало независимость Азербайджана в конце декабря 1991 года, а в августе 1992 года между странами были официальные установлены дипломатические отношения. Долгое время этот диалог носил преимущественно протокольный характер: сказывались и географическая удалённость, и отсутствие устойчивых торговых маршрутов. Однако в последние годы ситуация заметно изменилась, и сотрудничество стало активно развиваться сразу по нескольким направлениям — от межпарламентского взаимодействия до науки, образования и культуры.

Одной из наиболее заметных точек роста стали именно контакты законодателей. Весной этого года спикеры парламентов двух стран подписали меморандум о взаимопонимании в ходе встречи в Стамбуле, а летом, уже в Баку, на площадке Парламентского союза государств — членов ОИС подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении связей. Такая последовательность встреч свидетельствует о том, что политический диалог перестал быть эпизодическим и приобрёл системный характер.

Политический вектор естественным образом дополняется практическим взаимодействием, где одним из самых перспективных направлений становится научно-образовательная сфера. Ранее в этом году министр науки и образования Азербайджана посетил Марокко, где стороны обсудили новые инициативы в области высшей школы и подписали соглашение о сотрудничестве между профильными ведомствами. В фокус новостей такие решения попадают редко, однако именно они создают фундамент долгосрочного партнёрства. Обмен студентами, совместные исследовательские программы и академические стажировки формируют человеческий капитал, который со временем трансформируется в прочные экономические и гуманитарные связи.

Параллельно с академическим обменом укрепилось и культурное присутствие. В мае в Рабате состоялся Международный фестиваль гастрономической солидарности, на котором были широко представлены культурное наследие и кулинарные традиции Азербайджана. Подобные инициативы укрепляют узнаваемость страны в арабском и африканском мире, где Азербайджан по-прежнему чаще ассоциируется исключительно с энергетикой и региональной политикой Южного Кавказа.

На фоне гуманитарных успехов начинает подтягиваться и экономическая составляющая отношений. Хотя объём взаимной торговли пока остаётся сравнительно скромным, динамика выглядит обнадёживающей. По данным марокканской стороны, в 2025 году товарооборот между двумя странами увеличился примерно на 5% и достиг 8,7 млн долларов. Эти показатели пока не отражают весь потенциал, однако подтверждают постепенное расширение деловых контактов. Задача ближайших лет — наполнить политические договорённости конкретными инвестиционными и торговыми проектами.

Поступательное развитие диалога подкрепляется и на высшем государственном уровне. В послании по случаю Дня независимости Азербайджана король Мухаммед VI искренне поздравил азербайджанский народ и отметил, что сотрудничество между двумя государствами продолжает укрепляться. Такая оценка отражает общий характер двусторонних отношений, которые развиваются планомерно и без резких колебаний.

Взаимный интерес сторон вполне прагматичен. Для Марокко Азербайджан представляет ценность прежде всего как важный транспортно-логистический узел, соединяющий Южный Кавказ, Каспийский регион и Центральную Азию. Развитая энергетическая и транспортная инфраструктура создаёт возможности для расширения экономических связей, а азербайджанский опыт в нефтегазовой отрасли и развитии несырьевого сектора — от туризма до цифровых технологий — представляет практический интерес для марокканской экономики, которая также активно проходит путь диверсификации.

В свою очередь, для Азербайджана значение Марокко выходит далеко за рамки двустороннего формата: королевство служит один из ключевых мостов в Африку и арабский мир. Характерно, что посол Марокко в Баку Мухаммед Адиль Эмбарш, выступая на мероприятии по случаю Дня Африки, говорил о значительных стратегических возможностях сотрудничества между континентом и Азербайджаном. Учитывая исторически тесные связи Рабата со странами франкофонной и арабской Африки, а также его развитую портовую инфраструктуру на Атлантическом побережье, для Баку такое взаимодействие открывает выходы на рынки, ранее остававшиеся на периферии внешнеэкономических интересов.

Этому сближению способствует и совпадение внешнеполитических площадок. Азербайджан и Марокко входят в Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения, что облегчает координацию позиций по международным вопросам. В условиях фрагментированной мировой политики подобная институциональная близость становится дополнительным преимуществом, позволяющим двум государствам быстрее находить общий язык.

Ещё одним примером совпадения интересов стала климатическая повестка. Марокко, традиционно уделяющее большое внимание вопросам устойчивого развития и возобновляемой энергетики, принимало участие в работе COP29, состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года. Для Азербайджана проведение конференции стало важной возможностью укрепить международный авторитет и расширить диалог с государствами Африки и Ближнего Востока по вопросам зелёной экономики и климатического финансирования.

В конечном счёте азербайджано-марокканские отношения служат примером того, как две страны, расположенные на разных концах исламского мира и не связанные глубокими историческими корнями, выстраивают устойчивое сотрудничество на основе взаимодополняемости. За последние годы этот диалог наполнился реальным содержанием — от парламентских контактов и образовательных проектов до культурных инициатив и расширения политического взаимодействия. И в день, когда Марокко отмечает День трона, стоит напомнить известную восточную мудрость: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Наиболее прочными оказываются именно те международные связки, которые развиваются последовательно, без громких деклараций, но с расчётом на долгосрочную перспективу.

Заур Нурмамедов