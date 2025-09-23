«Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в сфере энергетики, развиваясь, вышло на новый уровень».

Об этом говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду.

Глава государства высоко оценив плодотворное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества, с удовлетворением отметил, что Саммит ОИС в следующем году пройдет в Азербайджане.